نديدي يمدد عقده مع ليستر سيتي حتى 2024

أعلن ليستر سيتي الإنجليزي، أن لاعب الوسط ويلفريد نديدي وقع على عقد جديد ليستمر في النادي حتى عام 2024.

وانضم نديدي، لاعب منتخب نيجيريا، إلى ليستر في موسم 2016-2017 قادمًا من جنك البلجيكي وخاض 52 مباراة كأساسي في الدوري الممتاز ليصبح ركيزة مهمة بالفريق.

وقال اللاعب البالغ عمره 21 عامًا: “أنا سعيد جدا بتوقيع عقد جديد مع ليستر سيتي.. استمتعت بكل لحظة قضيتها في النادي لذا أشعر بسعادة غامرة للبقاء هنا ست سنوات أخرى”.

واختير نديدي المعروف بقوة التحاماته كأفضل لاعب شاب في ليستر في الموسمين الماضيين.

وتفوق ليستر على ولفرهامبتون واندرارز ليعوض خسارته أمام مانشستر يونايتد في افتتاح الدوري وسيحل ضيفًا على ساوثامبتون يوم السبت المقبل.