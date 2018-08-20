موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يواجه نادي ليفربول تحديًا مهمًا، مساء اليوم الاثنين، عندما يحل ضيفًا على كريستال بالاس بملعب “سيلهرست بارك”، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ناديا ليفربول وكريستال بالاس مباراة اليوم وسط معنويات عالية، إذ حقق ليفربول فوزًا عريضًا على وست هام يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما تغلب كريستال بالاس خارج ملعبه على فولهام بهدفين دون مقابل.

ويأمل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في مواصلة هز الشباك بالموسم الجديد، بعدما سجل هدفًا فى المباراة الأولى ضد وست هام يونايتد.

كما يسعى صلاح لتكرار سيناريو آخر مواجهة جمعت بين ناديي ليفربول وكريستال بالاس بملعب “سيلهرست بارك”، يوم الـ 31 من مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 32، إذ تمكن من تسجيل الهدف الثاني لنادي ليفربول بالدقيقة الـ84 من المباراة التي انتهت بخسارة كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز الثاني على التوالي للدخول مبكرًا في دائرة المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، فيما تخشى جماهير “الريدز”، أن يعود الفريق لفصوله الباردة بفقدان النقاط أمام الأندية المتوسطة والضعيفة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها أحمد الطيب.