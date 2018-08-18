فيرمينيو: نادي ليفربول قادر على القتال للفوز بالبطولات 

قال لاعب كرة القدم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بأن فريقه قادر على القتال، والتتويج بالبطولات والألقاب في الموسم الحالي.

وفي تصريح صحفي، السبت، أكد فيرمينيو: “أنا متفائل للغاية و أؤمن بأن ليفربول قادر على القتال و تحقيق النجاح هذا الموسم”.

وأضاف: “أصبحنا نمتلك تشكيلة أفضل من تشكيلة الموسم الماضي، و اللاعبين الجدد سيقومون بتحسين أداء الفريق، نحن نعلم أنه يجب علينا إظهار ذلك في الميدان، بالنسبة للوافدين الجدد، من الصعب عليهم التأقلم بسرعة مع الفريق لكن يجب علينا التفكير بإيجابية”.

وأوضح فيرمينيو: “لقد أظهرنا الموسم الماضي أنه لنا أحلام و نستطيع تحقيقها، وأنه بوسعنا العودة إلى طريق البطولات”.

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته بالقول: “حلمي هو الفوز بالدوري الإنجليزي (البريمرليغ) مع ليفربول، و هذا ما نحاول فعله”.