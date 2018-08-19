إدين هازارد يحسم مصيره مع تشيلسي

أكد البلجيكي إدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بقاءه مع البلوز منهيًا الجدل حول رحيله لريال مدريد خاصة بعد تصريحاته بعد نهاية كأس العالم روسيا 2018.

وقال النجم البلجيكي في تصريحات نشرتها الصحافة الإسبانية والبريطانية: “لن أعود لتلك الكلمات، الكل يعرف ما قلته في كأس العالم لكنني حاليًا سعيد هنا”.

وأضاف هازارد: “الكثير من الأشياء قيلت في المدة الأخيرة لكني سعيد في تشيلسي، ولديّ عامان في عقدي وسنرى ما سيحدث، لكني لن أرحل هذه العام”.

وعاد موضوع النجم البلجيكي للواجهة بعد خسارة ريال مدريد للقب السوبر الأوروبي أمام جاره أتلتيكو مدريد 2/4، الأربعاء الماضي.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هازارد منذ أعوام، وازداد الارتباط بعد انتقال لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، كما أن هازارد نفسه عبّر عن إعجابه بريال مدريد، ومدربه السابق زين الدين زيدان.