ساري يستبعد رحيل هازارد عن تشيلسي

يؤمن ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الجديد بأن تشكيلته “مكتملة” بعد انضمام الحارس كيبا أريزابالاغا ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش، وقال إنه لا يتوقع رحيل إيدن هازارد قبل انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا يوم 31 من الشهر الجاري.

وحطم تشيلسي الرقم القياسي الخاص بقيمة حارس مرمى بتعاقده مع أريزابالاغا من أتلتيك بيلباو مقابل 80 مليون يورو (91.55 مليون دولار)، كما ضم كوفاتشيتش من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن هازارد يشكل هدفًا لريال مدريد قبل انتهاء فترة الانتقالات.

وردًا على سؤال حول إمكانية استهداف نادٍ أجنبي للاعبي تشيلسي قال ساري: “هذا مستحيل. انتهى سوق الانتقالات هنا ولا يمكن تبديل أهم لاعبينا الآن”.

وأضاف: “هازارد معنا ولا أرى مشكلة. تحدثت معه ثلاث أو أربع مرات في كل شيء ولم يقل أي شيء عن الانتقال، وأعتقد أنه سعيد جدًا بالبقاء معنا”.

وسيواجه أريزابالاغا تحديًا صعبًا لخلافة تيبو كورتوا الفائز بالقفاز الذهبي في كأس العالم، وأحد أفضل حراس الدوري الإنجليزي منذ وصوله إلى ستامفورد بريدج في 2011.

وأقر ساري بأن أريزابالاغا بحاجة لوقت للتأقلم في إنجلترا، لكنه أشاد بجهد تشيلسي في التعاقد مع “أحد أهم” الحراس الواعدين في أوروبا.

وتابع: “أراد كورتوا الذهاب إلى مدريد وربما خسرنا أحد أهم الحراس بالعالم، لكننا أحضرنا حارسًا شابًا ومن بين أكثر الحراس الواعدين وأنا سعيد حقًا.

“وكذلك سعيد من أجل كوفاتشيتش فهو يملك صفات ملائمة لنا ويمكنه اللعب بين الخطوط، وأعتقد أن التشكيلة مكتملة الآن”.

ويستهل تشيلسي مشواره بالدوري بمواجهة هدرسفيلد تاون، غدًا السبت.