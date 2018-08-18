أهداف مباراة تشيلسي وآرسنال.. 3-2 للبلوز (فيديو)

تقدم بيدرو رودريغيز بالهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك آرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق تشلسي وآرسنال مع مدربيهما الجديدين بدايتين متفاوتتين في الدوري الانجليزي، بيد أن لقاءهما السبت في المرحلة الثانية على ملعب ستامفورد بريدج يشكل اختبارًا حقيقيًا لموقع قطبي لندن.

الدوري الانجليزي | د9 | تشيلسي 1 × 0 ارسنال | هدف تشيلسي عن طريق بيدرو HD@IF24HD pic.twitter.com/5JP9UaQaxP — .. (@FFFF098F) August 18, 2018

وفي الدقيقة 20 سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني للبلوز.

الدوري الانجليزي | د20 | تشيلسي 2 × 0 ارسنال | هدف تشيلسي الثاني عن طريق موراتا هدف جمييييييييل HD@IF24HD pic.twitter.com/LHmHHfXMAL — .. (@FFFF098F) August 18, 2018

وفي الدقيقة 36 قلص مخيتاريان الفارق وسجل الأول لآرسنال.

الدوري الانجليزي | د37 | تشيلسي 2 × 1 ارسنال | هدف اول ارسنال عن طريق مختاريان HD@IF24HD pic.twitter.com/7EQCWH1wk8 — .. (@FFFF098F) August 18, 2018

وفي الدقيقة 41 سجل أليكس إيوبي التعادل للغانرز.

الدوري الانجليزي | د41 | تشيلسي 2 × 2 ارسنال | هدف التعادل ارسنال عن طريق ايوبي HD@IF24HD pic.twitter.com/IKmv6626Ie — .. (@FFFF098F) August 18, 2018

وفي الدقيقة 81 يعيد ماركوس ألونسو البلوز للمقدمة بهدف ثالث.

الدوري الانجليزي | د80 | تشيلسي 3 × 2 ارسنال | هدف الثالث تشيلسي عن طريق الونسو HD@IF24HD pic.twitter.com/a689hlm3QE — .. (@FFFF098F) August 18, 2018

وأظهرت المؤشرات الأولى أن بديل فينغر الإسباني أوناي إيمري يحتاج الى وقت طويل لوقف تراجع “المدفعجية” في السنوات الأخيرة. بيد أن الإسباني لم يكن محظوظًا بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب، فخسر بثنائية صريحة على أرضه الأسبوع الماضي.

ويعول تشيلسي على عودة كاملة لنجمه الأول البلجيكي إدين هازار هذا الأسبوع، بعد مشاركته 15 دقيقة فقط ضد هادرسفيلد، بعد إجازته التي تلت المشوار الناجح لمنتخب بلاده في المونديال الأخير حيث حل ثالثًا.