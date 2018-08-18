أهداف مباراة تشيلسي وآرسنال.. 3-2 للبلوز (فيديو)

أهداف مباراة تشيلسي وآرسنال.. 3-2 للبلوز (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم بيدرو رودريغيز بالهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك آرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق تشلسي وآرسنال مع مدربيهما الجديدين بدايتين متفاوتتين في الدوري الانجليزي، بيد أن لقاءهما السبت في المرحلة الثانية على ملعب ستامفورد بريدج يشكل اختبارًا حقيقيًا لموقع قطبي لندن.

وفي الدقيقة 20 سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني للبلوز.

وفي الدقيقة 36 قلص مخيتاريان الفارق وسجل الأول لآرسنال.

وفي الدقيقة 41 سجل أليكس إيوبي التعادل للغانرز.

وفي الدقيقة 81 يعيد ماركوس ألونسو البلوز للمقدمة بهدف ثالث.

وأظهرت المؤشرات الأولى أن بديل فينغر الإسباني أوناي إيمري يحتاج الى وقت طويل لوقف تراجع “المدفعجية” في السنوات الأخيرة. بيد أن الإسباني لم يكن محظوظًا بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب، فخسر بثنائية صريحة على أرضه الأسبوع الماضي.

ويعول تشيلسي على عودة كاملة لنجمه الأول البلجيكي إدين هازار هذا الأسبوع، بعد مشاركته 15 دقيقة فقط ضد هادرسفيلد، بعد إجازته التي تلت المشوار الناجح لمنتخب بلاده في المونديال الأخير حيث حل ثالثًا.

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