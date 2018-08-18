هاري كين ينهي صيامه عن تسجيل الأهداف في أغسطس وتوتنهام يفوز بثلاثية (فيديو)

أنهى هاري كين أخيرًا صيامه عن تسجيل الأهداف في أغسطس آب وقاد توتنهام هوتسبير للفوز 3-1 على فولهام الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وبعد أيام من إعلان توتنهام تأجيل ظهوره الأول على ملعبه الجديد نجح الفريق في الخروج بالانتصار على ملعبه المؤقت، استاد ويمبلي، وحقق الفوز بأهداف لوكاس مورا وكين وكيران تريبيير الذي هز الشباك من ركلة حرة رائعة.

الدوري الانجليزي | د42 | توتنهام 1 × 0 فولهام | هدف اول توتنهام عن طريق لوكاس مورا HD@IF24HD pic.twitter.com/3ARYkCP7ig — cc (@DDFFQQ08) August 18, 2018

وسيطر توتنهام على الشوط الأول وسجل لوكاس مورا هدفًا في الدقيقة 43، وهو هدفه الأول في الدوري، لكن فولهام تعادل بواسطة ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 52 بعد دقائق من تسديد كرة في القائم.

وأعاد تريبيير التقدم لتوتنهام بتنفيذ ركلة حرة بشكل رائع قبل أن يسجل كين الهدف الثالث بتسديدة أرضية ليعوض إخفاقه في تسجيل أي هدف في أغسطس آب في الدوري الإنجليزي من 14 محاولة.

الدوري الانجليزي | د52 | توتنهام 1 × 1 فولهام | هدف التعادل فولهام عن طريق ميتروفيتش HD@IF24HD pic.twitter.com/DoG35Rnnmr — cc (@DDFFQQ08) August 18, 2018

الدوري الانجليزي | د73 | توتنهام 2 × 1 فولهام | هدف الثاني توتنهام عن طريق تريبير هدف رااااااااااااااااائع ???????????????????????????????????? HD@IF24HD pic.twitter.com/NatK7OWJFd — cc (@DDFFQQ08) August 18, 2018