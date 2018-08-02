محمد صلاح وهاري يخرجان من حسابات ريال مدريد… وهازارد يقترب

كشفت صحيفة “مترو” البريطانية تواصل العملاق الإسباني ريال مدريد مع وكيل هاري كين نجم هجوم توتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى وكيل الفرعون المصري محمد صلاح للانضمام إلى فريق العاصمة الإسبانية بنهاية الشهر الماضي، إلا أن العرض المقدم من إدارة الفريق الملكي وجد رفضًا قاطعًا من ثنائي البريميرليغ.

ولا يزال فلورنتينو بيريز يبحث عن بديل لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، ويبدو أن آمال ريال مدريد أصبحت منعقدة على التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد قائد هجوم تشيلسي الإنجليزي.

وتشير تقارير إلى عدم وقوف إدارة البلوز أمام إتمام صفقة انتقال هازارد إلى الريال وعدم الامتناع عن فتح محادثات لرحيل اللاعب، إلا أن اللاعب البلجيكي حث إدارة الفريق الملكي بعدم الضغط على الفريق اللندني لتدبير وسيلة للخروج الآمن من تشيلسي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “El Pais” الإسبانية يكشف قرار إدارة ريال مدريد بتهدئة المفاوضات، وتأجيل التعاقد مع إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي بعد تحذيرات اللاعب.

واستطاعت إدارة الريدز تحصين نجم فريقهم محمد صلاح ضد الإغراءات المالية لريال مدريد، بعد توقيع عقد طويل الأمد مع اللاعب في مطلع الصيف الحالي، وبنفس الطريقة استطاعت إدارة السبيرز حجب هاري كين عن اهتمامات الفريق الملكي وإعلان عدم وجود نية لبيع اللاعب.

وتسارع إدارة ريال مدريد الزمن في الوقت الحالي؛ لتلبية مطالب جولين لوبيتيغي المدير الفني الجديد للفريق الذي طلب التعاقد مع مهاجم في أسرع وقت ممكن.

وكشفت تقارير حرص فلورنتينو بيريز على التعاقد مع ثنائي باريس سان جيرمان كليان مبابي ونيمار، ولكن لم يبدِ كلا اللاعبين رغبة في الخروج من الفريق الفرنسي خلال سوق الانتقالات الحالية، ويتوجب على إدارة الريال التحرك بأقصى سرعة لإتمام صفقة هازارد، حيث من المقرر أن يتم غلق باب الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي في التاسع من شهر أغسطس/آب الجاري.

ورغم غلق باب القيد بالبريميرليغ في التاسع من أغسطس يستطيع النجم البلجيكي الخروج من تشيلسي إلى الدوري الإسباني، ولكن يُصعب على إدارة البلوز إيجاد بديل لإيدين هازارد.

ويبدو أن هازارد متمسك بالرحيل إلى الريال، وأن إدارة البلوز على دراية برغبة اللاعب للانتقال إلى العملاق الإسباني، وحدد تشيلسي القيمة التسويقية للاعب بمبلغ 142 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أن الفريق اللندني لن يتراجع عن هذا الرقم الضخم للاستغناء عن اللاعب.