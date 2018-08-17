جوزيه مورينيو يكيل المديح لبول بوغبا ويبقيه قائدًا لمانشستر يونايتد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، أن نجمه الفرنسي بول بوغبا سيحمل شارة القيادة للمباراة الثانية على التوالي أمام برايتون الأحد، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب البرتغالي: “أنا مرتاح وسعيد بما يقدمه، سيكون قائدًا للفريق أمام برايتون، لم نتشاجر نهائيًا ولم يتلقَّ أي غرامة، الوحيد الذي تلقى غرامة في عهدي هو مارسيال”.

وأكد جوزيه مورينيو أن الكثير مما نُشر حول الموضوع مجرد أكاذيب وقال: “إنه شخص مؤدب ولم يتشاجر معي نهائيًا، ولم نتبادل أي كلمات سيئة، وبيننا احترام كبير”.

وتحدث المدرب البرتغالي عن نجمه وقال: “الحقيقة إننا معًا عامين وأسبوعين، ولم أكن سعيدًا معه مثل الآن، طلبت دعمه في مباراة مهمة وكان حاضرًا”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “حضر الإثنين وتدرب 3 أيام فقط، لا أستطيع أن أطلب منه أكثر، إنها الحقيقة أنا سعيد بما قدّمه”.

ودافع المدرب البرتغالي عن تصريحات نجمه وقال: “حين قال إنه يلعب من أجل الجماهير ومن أجل الفريق، فهذا بالضبط ما أريده من لاعبي فريقي”.