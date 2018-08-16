رغم خلافه الشديد مع جوزيه مورينيو.. مانشستر يونايتد يرفض بيع بول بوغبا

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن العلاقة المتوترة بين النجم الفرنسي بول بوغبا ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لن تدفع إدارة مانشستر يونايتد لبيعه في الصيف الحالي.

وكشفت الصحيفة عن حوار دار بين اللاعب ومدربه، حين قال: “هناك أشياء لا يمكنه قولها؛ حتى لا يتعرض لغرامات مالية”.

ورد عليه مورينيو: “تحدث معي وليس مع الصحافة، إن كانت لديك مشاكل”، وأضاف: “إن كنت تود الرحيل قدّم طلبًا للإدارة بالمغادرة”.

ورد بوغبا: “إن تحدثت معي بهذه الطريقة فمن الأفضل أن تتكلم مع وكيل أعمالي”.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن النجم الفرنسي غاضب من مدربه البرتغالي ويرغب في الرحيل، لكن إدارة مانشستر يونايتد ترفض بيعه.

واعتبر ألان برازيل النجم السابق والمهاجم السابق لمانشستر يونايتد في تصريحات نشرتها “صن”، أن النجم الفرنسي مخطئ بسلوكه، وأنه لاعب أناني ويؤثر على غرف الملابس.

ويهتم برشلونة بالتعاقد مع النجم الفرنسي، ومستعد لتقديم عرض يتجاوز 100 مليون يورو لضمه.