نادي تشيلسي يتجه لتمديد عقد البرازيلي ويليان

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمكافأة نجمه البرازيلي ويليان بعقد جديد؛ تقديرًا لوفائه للفريق رغم أنه تلقى عدة عروض من أندية أوروبية كبرى، أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد، اللذان كانا لهما رغبة قوية في ضمه.

ويتقاضى ويليان راتبًا أسبوعيًا يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني ويمتد عقده حتى صيف 2020، ويبلغ 30 عامًا وفي حالته لا تتجاوز عروض التمديد من إدارة تشيلسي موسمًا واحدًا.

وبحسب صحيفة “صن” فإن إدارة تشيلسي ستمدد عقد ويليان لموسمين إضافيين لغاية صيف 2022 مع زيادة مهمة في راتبه، بعدما رفضه عدة عروض قوية وفضل البقاء في الفريق.

وجاء قرار اللاعب بالبقاء بعد رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب السابق، والذي كان على خلاف مع اللاعب ودفعه للتفكير في تغيير الأجواء، لكن قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري دفع النجم البرازيلي لتغيير رأيه في ظل فلسفة المدرب الجديد، والذي أكد له أنه يعتمد عليه في الموسم الجديد.