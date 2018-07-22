تشيلسي يدرس الموافقة على عرض نادي برشلونة لضم ويليان

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الأحد، أن إدارة نادي تشيلسي ستجتمع لحسم مستقبل اللاعب البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا مع الفريق.

وكشفت تقارير عن سعي برشلونة إلى ضم ويليان (29 عامًا)، وتردد أن النادي الكتالوني دفع مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ويليان.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن نادي تشيلسي سيعقد اجتماعًا الأسبوع الجاري، لمناقشة ودراسة العرض التي تقدم به برشلونة، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البلوز قد توافق على إلغاء الصفقة في ظل رغبة ويليان بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي يفضل رحيل البرازيلي إلى برشلونة عوض التوقيع مع أي فريق منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تردد أن مانشستر يونايتد يريد ضم ويليان.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي يريد استغلال الأموال التي يحصل عليها من بيع ويليان في إعادة بناء البلوز، والتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

ويواجه تشيلسي معضلة حقيقة إذ يرغب كل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وويليان، إضافة إلى إدين هازارد، بالرحيل عن الفريق، رغم التعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.