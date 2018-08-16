من أكثر مهارة.. جورجينيو لاعب تشيلسي أم والدته؟ (فيديو وصور)

لن يكون البرازيلي جورجينيو القادم من نابولي إلى تشيلسي بحاجة لتدريبات إضافية في ملعب ستامفورد بريدج، حيث يمكنه أن يؤدي حصصًا تدريبية مكثفة مع والدته التي تتمتع بمهارة كبيرة.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اللاعب، القادم إلى النادي اللندني الشهر الماضي مقابل 57 مليون جنيه إسترليني، وهو يتبادل ركل الكرة بمهارة كبيرة على الشاطئ مع والدته التي لم تقل عنه مهارة.

ولا تترك والدة جورجينيو نجلها، إذ صاحبته إلى لندن وحضرت إلى متجر تشيلسي وحرصت على التقاط صور بصحبة قميص نجلها في تشيلسي.

وسجل جورجينيو الإيطالي المولود في البرازيل هدفًا من ركلة جزاء بنجاح في الفوز الكبير 3/0 على هدسفيلد في افتتاح مباريات تشيلسي بالدوري الممتاز.

ولعب جورجينيو تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري 3 مواسم في نابولي، قبل أن ينضم لتشيلسي بعد وقت قصير من تعاقد ساري على تدريب الفريق الشهر الماضي.