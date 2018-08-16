آرسنال يتعرض لضربة مزدوجة قبل مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

تعرَّض آرسنال لضربة بعدما تأكد غياب المدافعين سياد كولاشيناتس واينسلي ميتلاند-نايلز حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بسبب الإصابة.

وأصيب كولاشيناتس (25 عامًا) في ركبته اليسرى في لقاء ودي أمام تشيلسي مطلع الشهر الجاري بينما خرج ميتلاند-نايلز مصابًا خلال الشوط الأول من الخسارة 2-صفر أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الافتتاحية.

وتعرض ميتلاند-نايلز (20 عامًا) لكسر في الساق اليسرى. وتعرض -أيضًا- المدافع كارل جنكينسون لإصابة في الكاحل الأيمن وسيغيب لفترة تصل إلى شهرين.

وقال آرسنال بموقعه على الإنترنت “سياد يعاني من إصابة في الركبة اليسرى. نحن نتطلع إلى أن يعود إلى المران في أكتوبر”.

ويواصل لوران كوسيلني مدافع فرنسا، الذي غاب عن مشوار بلاده نحو لقب كأس العالم بسبب إصابة في وتر العرقوب، التعافي ومن المتوقع أن يعود إلى المران في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتلقى آرسنال دفعة قوية بعودة المهاجم داني ويلبيك والمدافع ناتشو مونريال للمران بشكل طبيعي قبل مواجهة تشيلسي في الدوري يوم السبت المقبل.