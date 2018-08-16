غوارديولا يكشف التحدي الأكبر في مسيرته مع مانشستر سيتي

كشف بيب غوارديولا المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن أكبر التحديات التي واجهها خلال فترة قيادته لكتيبة الستيزنز، بعد مرور عامين على مشواره في البريميرليغ.

وأطلق موقع “أمازون” الأمريكي يوم الجمعة فيلمًا وثائقيًا جديدًا يتحدث عن فترة قيادة الإسباني المخضرم للسيتزنز تحت عنوان “الجميع أو لا شيء” بعد موسم ناجح محليًا استطاع خلاله الفيلسوف الإسباني قيادة السيتي إلى تصدر ترتيب البريميرليغ برصيد 100 نقطة ليأتي الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلفه بفارق تسع عشرة نقطة كاملة في موسم استثنائي.

ووفقًا لفيلم وثائقي بثه موقع “أمازون” الأمريكي أكد بيب غوارديولا أن أكبر التحديات التي واجهته خلال بدايته مع السيتي، كانت إبعاد مانشستر يونايتد عن عرش الكرة الإنجليزية بعد هيمنة دامت لمدة عشرين عامًا كاملة، وكشف بيب عدم وجود حافز له أكبر من إزاحة الشياطين الحمر عن صدارة ترتيب البريميرليغ، بعدما استطاعوا تحقيق 13 بطولة بالدوري الإنجليزي في ثلاث عشرة مناسبة خلال 15 أو 20 وتحديديًا خلال فترة قيادة السير أليكس فيرغسون المدرب التاريخي للنادي بين أعوام 1993 وحتى نهاية ولايته مع الفريق منذ خمسة مواسم.

وتحدث مدرب برشلونة السابق قائلًا: “لدينا جار استمر على الفوز لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 عامًا، لذا أعتقد أن أكبر تحدياتي مع الفريق هو تغيير ذلك الأمر”.

وكشف بيب عن طريقة تجهيز اللاعبين داخل غرف الملابس للمباريات قائلًا: “أفضل أن أمتلك غرفة ملابس صاخبة قبل بداية المباراة، أشعر أن الأمر يلهب حماس اللاعبين، وتجهيز غرفة الملابس بهذه الصورة أمر افتقدته كثيرًا خلال مسيرتي كلاعب فهذا المكان هو الأفضل لتهيئة اللاعبين، وبالتأكيد يعد جزءًا من الملعب”.

وعن موسمه الأول في قيادة الفريق تحدث غوارديولا قائلًا: “الأمر يتعلق بالجراءة، جميع الفرق الكبيرة تمتلك الشعور بالغرور”.

واختتم: “أود أن أخبركم بأمر قد يكون مفاجئًا، عادةً أنا لا أمتلك جميع إجابات الأسئلة، عندما لا أعلم أتصرف أمام اللاعبين كأنني أعلمه، أفعل هذا الأمر لكي يقتنع اللاعبون بأنني على علم بجميع الإجابات، وأمتلك الاجابات الصحيحة؛ ليعطيهم الثقة الكافية أثناء تنفيذ التعليمات”.