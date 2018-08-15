ضربة قوية لمانشستر سيتي بإصابة دي بروين

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن الدولي البلجيكي كيفن دي بروين تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة في التدريب مع فريقه مانشستر سيتي، الذي سيتلقى ضربة قوية في حال غياب اللاعب لفترة طويلة أو خضوعه لجراحة.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية: إن دي بروين قد يضطر للغياب عن الملاعب عدة شهور بعد تعرضه لإصابة مماثلة في 2016، حيث انتقل على الفور إلى برشلونة لتلقي العلاج.

وغاب اللاعب البالغ عمره 27 عامًا حينها لأكثر من شهرين بعد إصابته في ركبته بشدة في مباراة ضد إيفرتون، وقد يغيب هذه المرة لمدة شهرين على الأقل وربما ثلاثة، بعدما ظهر يستخدم عكازين، يوم الأربعاء، وبالتأكيد سيغيب عن مواجهة حامل لقب البريميرليغ أمام هدرسفيلد تاون، يوم الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الثاني.

وخلال يناير/كانون الثاني 2016 خرج اللاعب من مباراة إيفرتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية على محفة، وقال وكيل أعماله بعدها إنه تعرض لإصابة في أربطة ركبته وكاحله.

وجلس لاعب تشيلسي السابق على مقاعد البدلاء في أول مباراة لسيتي بالدوري هذا الموسم وشارك بدلًا من الجزائري رياض محرز في الشوط الثاني، خلال الانتصار بهدفين نظيفين على ملعب آرسنال يوم الأحد الماضي.

كما غاب عن الانتصار على تشيلسي في كأس درع المجتمع، حيث كان يتعافى من موسم مزدحم ساهم خلاله في بلوغ بلجيكا قبل نهائي كأس العالم واحتلال المركز الثالث.