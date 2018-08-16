بوكيتينو مدرب توتنهام يدعو لاعبيه للتحلي بالإيجابية رغم مشكلة الملعب الجديد

‭‭ ‬‬قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، إن تأجيل انتقال الفريق لاستاده الجديد خيّب أمل المشجعين، لكن يمكن للاعبين التعامل مع الإحباط بمواصلة الانتصارات في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان من المقرر أن يخوض توتنهام أول مباراة له على استاده الجديد يوم 15 سبتمبر المقبل أمام ليفربول، لكن المباراة ستقام على ملعب ويمبلي لأسباب أمنية.

وقال بوكيتينو قبل مباراة فولهام بعد غدٍ السبت: “أتفهم إحباط الجميع، لكن وظيفتنا أن نتحلى بالإيجابية والتكيف مع الأمور”.

وأضاف: “سنلعب بعض المباريات الأخرى خارج ملعبنا أمام ليفربول وكارديف سيتي، وأتمنى أن ننجز عملنا ثم نبدأ اللعب على أرضنا”.

وأكمل بوكيتينو: “سنبذل أقصى جهد لمحاولة الفوز بالمباريات مع التحلي بالإيجابية. يجب أن نتحد معًا والجماهير تتفهم هذا”.

ويتسع ملعب توتنهام الجديد لنحو 62 ألف مقعد، واستهل الفريق اللندني مشواره في الدوري للموسم الجديد 2018/2019 بالفوز 2/1 على نيوكاسل، علمًا أنه احتل المركز الثالث الموسم الماضي.

يشار إلى أن توتنهام خاض مبارياته الموسم الماضي على ملعب ويمبلي الشهير، وخسر عليه مرتين فقط في الدوري أمام تشيلسي ومانشستر سيتي.

وواصل بوكيتينو: “لن نبحث عن أعذار والمهم أن نتحمل المسؤولية”.