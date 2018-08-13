توتنهام مستمر باللعب على ويمبلي حتى بداية العام 2019

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن إدارة توتنهام توصلت لاتفاق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وإدارة ملعب ويمبلي باستمرار الفريق في اللعب على أرض الملعب الشهير، حتى نهاية العام الحالي.

وكان من المقرر أن يبدأ توتنهام الموسم الجديد في ملعبه الجديد وايت هارت لين، لكن الصحيفة البريطانية أكدت أنه ليس جاهزًا تمامًا لاستقبال المباريات رسميًا.

وسيضطر توتنهام لدفع مبلغ مهم من المال للبقاء في ملعب ويمبلي، حيث سيجري عددًا من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وحسب ناطق رسمي باسم الاتحاد الإنجليزي قال للصحيفة: “توتنهام يملك الفرصة للعب جزء من المباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز على ويمبلي، لكنهم يفضلون أيضًا العودة لملعبهم”.

وكان توتنهام قد حصل على ترخيص باللعب على ويمبلي الموسم الماضي بعد عملية بناء ملعبه الجديد الذي سيتسع لـ 62 ألف مشجع، وكان من المقرر أن يبدأ موسمه الجديد في الملعب الذي مازال لم تنتهِ كل الأشغال داخله ليصبح جاهزًا للعب.

وحسب الصحيفة البريطانية، فتوتنهام يستعد للبقاء مدة أطول في ويمبلي لغاية نهاية السنة الحالية على الأقل.