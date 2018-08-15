فيكتور موزيس يعتزل دوليًا من أجل التركيز مع تشيلسي

أعلن النيجيري فيكتور موزيس، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي في سن 27 عامًا؛ للتركيز على مسيرته مع تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض موزيس جناح تشيلسي، الذي شارك في 37 مباراة مع نيجيريا، في كل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم في روسيا، حيث ودّع الفريق الأفريقي البطولة من الدور الأول. وقال موزيس في بيان عبر حسابه على تويتر: “استمتعت ببعض أفضل اللحظات في حياتي وأنا أرتدي قميص المنتخب الوطني ولدي ذكريات ستدوم ما حييت.

“لكني أشعر أنه أنسب وقت للاعتزال دوليًا للتركيز الكامل على مسيرتي مع النادي وأسرتي الصغيرة، ولمنح الجيل الجديد فرصة للتألق”. وفاز موزيس مع نيجيريا بلقب كأس الأمم الأفريقية 2013 وساعد منتخب بلاده على بلوغ دور الستة عشر في كأس العالم 2014 في البرازيل.

وتوّج مع تشيلسي بلقب الدوري الممتاز موسم 2016-2017، لكنه لم يشارك أساسيًا تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري هذا الموسم.