نادٍ ألماني مغمور يرفض التعاقد مع شقيق بوغبا.. تعرّف على السبب

فشل الشقيق الأكبر للنجم بول بوغبا، لاعب وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، في التعاقد مع أحد أندية الدرجة الثالثة في ألمانيا نظرًا لسمنته.

ولعب ماتياس بوغبا مهاجم غينيا الدولي في صفوف ريكسهام وكريوي وكراولي وبارتيك ثيستل، بينما فاز شقيقه الأصغر بول بكأس العالم مع فرنسا الشهر الماضي في روسيا.

وانتقل بوغبا إلى يونايتد قبل عامين من يوفنتوس مقابل89 مليون جنيه إسترليني، وأصبح قائدًا للفريق بينما بات ماتياس (27 عامًا) لاعبًا حرًا منذ رحيله عن سبارتا روتردام الهولندي العام الماضي.

وخضع ماتياس لفترة اختبار ومعايشة مع فريق (كي.إف.سي أوردينغين) المنافس في الدرجة الثالثة في ألمانيا مؤخرًا، في محاولة لإحياء مسيرته لكن المدير الفني ستيفان كريمر قال: “ماتياس لم يعد معنا. لا يمكنه تطوير فريقنا”.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن كريمر قوله: “ماتياس ليس في حالة بدنية جيدة بما يكفي. إنه ناضج ويملك جسدًا مناسبًا كمهاجم، لكن وزنه زائد ويحتاج للتخلص من عدة كيلوغرامات”.

وشارك ماتياس بوغبا في خمس مباريات دولية مع غينيا، وخاض موسم 2015-16 مع بارتيك في الدوري الممتاز الأسكتلندي وسجل هدفين في 30 مباراة.