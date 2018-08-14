رونالدينيو وروبي كين يشيدان بمحمد صلاح: الدوري الإسباني سيكون بمثابة الجنة له

أثنى البرازيلي رونالدينيو، أسطورة برشلونة الإسباني، على ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال رونالدينيو خلال تحليله لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش، يوم الثلاثاء، في الدوري المصري: “صلاح لاعب رائع للغاية ولاعب كبير جدًا جدًا”.

وبسؤال الساحر البرازيلي عن النادي الذي يفضل انتقال صلاح إليه في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، أجاب: “أعتقد أن لاعب كبير مثل صلاح يستطيع اللعب في أي نادٍ كبير”.

وشدد: “الدوري الإسباني سيناسب محمد صلاح كثيرا نظرًا لإمكانياته وقدراته وسيكون بمثابة الجنة له”.

كما أشاد روبي كين، مهاجم توتنهام ومنتخب أيرلندا السابق، خلال تواده في نفس الاستوديو التحليلي بمسيرة صلاح، قائلا: “أن يذهب صلاح إلى إنجلترا ويتألق مع فيورنتينا وروما ثم يعود ويتألق مجددا في إنجلترا فهذا أمر رائع للغاية”.

وأضاف: “صلاح ظل يبحث عن فرصة لإظهار إمكانياته حتى وجدها في ليفربول مع يورغن كلوب”.

وأردف: “طريقة لعب ليفربول تناسب صلاح وهو لاعب رائع لمنتخب مصر”.

وأتم: “ما يقوم به صلاح حاليا يجعل كل الأندية الكبيرة ترغب في ضمه فهذا أمر طبيعي”.