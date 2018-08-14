تركي آل الشيخ يوجه رسالة لرونالدينيو خلال تحليله مباراة بيراميدز وطلائع الجيش (فيديو)

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رسالة للنجم البرازيلي رونالدينيو خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة نادي بيراميدز، قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية: “شرف لينا نشوفكوا في قناة Pyramids TV وبإذن الله نستفيد منكم في تطوير الكرة المصرية والعربية”.

وأضاف: “لا تغضب من الأشخاص الذين يسخرون من نطقك للاعبين الموجودين في النادي مثل أفشه، هتفرق إيه رونالدينيو يقول قفشة ولا فشة؟.. يا رونالدينيو عايزينك تضع عينك على اللاعبين المصريين نخبة اللاعبين عندنا في بيراميدز”.

وتابع: “وعايزين تعمل أكاديمية في مصر، وأنا أعلم أنك بتقدم أعمال خير كثيرة وعايز أشاركك في الجمعية الخيرية دي ونريد تقديم ما يفيد الكرة في العالم العربي”.

أما عن روبن كين فمازحه تركي آل الشيخ، قائلًا: “أنا لا أحبك كثيرًا لأنك أحرزت الكثير من الأهداف في منتخب السعودية، أتمنى أن نستفيد منك أيضًا”.