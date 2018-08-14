متى يتقدم نادي برشلونة بعرض رسمي لضم بوغبا من مانشستر يونايتد؟

استبعد نادي برشلونة، بطل السوبر الإسباني، التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي في إسبانيا بعد أسبوعين.

وكان برشلونة، بطل الليغا، مستعدًا للتعاقد مع بوغبا عندما قال نائب الرئيس جوردي ميستري إن النادي الكتالوني منفتح على أي “فرص كبيرة” قبل إغلاق نافذة الانتقالات في نهاية الشهر.

لكن أرييدو برايدا، مدير برشلونة، قال إن النادي لن يقدم عرضًا للاعب خط الوسط الفرنسي هذا الصيف، على الرغم من إعجابه باللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة في روسيا.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن برايدا قوله: “لا أعتقد أننا سنقدم عرضًا إلى بوغبا، لكنه لاعب رائع”.

لكن برشلونة سيحافظ على مراقبة بوغبا الذي يرتبط بعلاقة مهتزة مع مدربه جوزيه مورينيو في ظل التصريحات المتبادلة بينهما.

ورفض بوغبا الحديث بشأن مستقبله، وقال: “هناك أشياء لا يمكنني البوح بها وإلا تعرضت لغرامة”.

وحاول مورينيو تلطيف الأجواء مع بوغبا عقب الفوز الصعب على ليستر سيتي بالإشادة بلاعب وسط يوفنتوس السابق بعدما أحرز هدفًا في الفوز 2-1.