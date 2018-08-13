نادي برشلونة يلجأ لخطة بديلة لضم بوغبا من مانشستر يونايتد

يبدو أن إدارة نادي برشلونة الإسباني لم تيأس بعد للمضي قدمًا في ضم الدولي الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الرغم من رفض ناديه رحيله.

وعن اهتمام برشلونة ببوغبا، قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لصحيفة “سبورت”: “لم أعتد من قبل إعطاء أسماء حول الميركاتو، كما أن اللاعب الآن يشارك مع فريقه، لذلك من الأفضل التركيز على المجموعة المتاحة معنا”.

فيما ذكرت تقارير صحافية أن، إدارة البلوغرانا تسعى لضم بوغبا مستخدمة نفس أسلوب تعاقدها مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسعى برشلونة لضم كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن رفض إدارة ليفربول حال دون الموافقة على 4 عروض أرسلها النادي الكتالوني، لتتجه إدارته إلى الضغط بشكل أكبر وتقديم عروض أخرى حتى نجحت في ضمه بالانتقالات الشتوية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “تيلغراف” الإنجليزية، فإن إدارة برشلونة لن تستسلم بشأن التعاقد مع بوغبا بأي شكل ممكن، خاصةً أنها تعلم بتوتر علاقته مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة كانت متأكدة من رفض نظيرتها في مانشستر للعرض الذي قدمته بطلب التعاقد مع بوغبا مقابل 50 مليون يورو بجانب الكولومبي ياري مينا والبرتغالي أندري غوميز، ولكنها أصرت على تقديمه لبدء الضغط عليها.

وتفكر إدارة النادي الكتالوني في استغلال انتصاف مدة عقد بوغبا خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وانتهاء عقده مع الفريق بعد 3 مواسم للضغط على إدارة يونايتد من أجل الموافقة على بيعه في الموسم المقبل.

يُذكر أن بوغبا عانى من عدة مشكلات مع مورينيو خلال الموسم الماضي، وخرج بسببها من التشكيلة الرئيسة للفريق، قل أن يتألق مع مستهل الجولة الأولى للموسم الحالي، وهو ما أثار التكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي في الفترة المقبلة.