فان ديك يشيد بتألق أليسون صاحب “الصوت العالي” مع نادي ليفربول

كال الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، المديح للحارس الجديد أليسون بيكر، القادم من روما للنادي الإنجليزي وأكد أنه قدومه منح ثقة للمدافعين.

وانضم أليسون من روما إلى ليفربول مقابل 66 مليون جنيه إسترليني كانت قياسية في حينها قبل أن يضم تشيلسي الحارس كيبا من أتلتيك بيلباو مقابل 71 مليون استرليني.

وخاض أليسون، حارس البرازيل، مباراته الرسمية الأولى مع ليفربول في الانتصار برباعية نظيفة على وست هام يونايتد في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي وقدم الحارس البالغ عمره 25 عامًا أداء قويًا وحافظ على نظافة شباكه.

ويبدو أن أليسون يتواصل بشكل جيد مع مدافعيه وهو ما أكده مدافع ساوثامبتون السابق، قائلًا في مقابلة مع شبكة ESPN التلفزيونية: “نحن نتحدث كثيرًا معه.. إنه يتحدث كثيرًا وصوته عال حتى نسمعه وهذا الأمر يساعد الجميع في خط الدفاع. أعتقد أن حضوره جيد جدًا أيضًا”.

وأضاف الدولي الهولندي: “يملك الفريق الكثير من المميزات التي تساعدنا على اللعب وسنواصل التدريب. لا يزال هناك الكثير للقيام به. خضنا مباراة واحدة فقط ومع توالي المباريات سيتطور الأداء. نحتاج للحفاظ على الأداء القوي خلال كافة المباريات”.

وزادت صلابة دفاع ليفربول منذ انتقال فان ديك إلى ليفربول في يناير/ كانون الثاني الماضي مقابل 75 مليون استرليني.

وحافظ الفريق على شباكه نظيفة في آخر ست مباريات على أرضه في الدوري ولم يهتز مرماه بأي هدف في المسابقة في ملعبه آنفيلد منذ فبراير/ شباط.