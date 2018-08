بيتر تشيك حارس آرسنال يرد بغضب على سخرية باير ليفركوزن (فيديو)

رد التشيكي بيتر تشيك حارس آرسنال بقوة على سخرية نادي باير ليفركوزن الألماني من أدائه في الخسارة 0/2 أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكاد تشيك أن يضع الكرة في شباكه خلال محاولته التمرير إلى زميله شكودان مصطفي عندما عادت له الكرة من زميل آخر وسرعان ما انتشر هذا الخطأ عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع الجماهير للتساؤل عن عدم مشاركة بيرندو لينو حارس ليفركوزن السابق.

وحافظ لينو على شباكه نظيفة خلال 10 مباريات بالدوري الألماني الموسم الماضي ويعد بديلًا على المدى البعيد لتشيك البالغ من العمر 36 عامًا.

وتورط ليفركوزن أيضًا في الانتقاد عبر تغريدة على حسابه الرسمي قائلًا: “نحن يمكن أن نعرفك الحارس الذي يمكنه أن يلعب الكرة بقدمه من مرماه وتمريرها” ونشر النادي صورة لينو.

ورد تشيك عبر تغريدة غاضبه قائلًا: “في آرسنال نملك قيمًا مهمة تجعلنا ناديًا كبيرًا ليس فقط في كرة القدم. عدالة المناف والكفاءة المهنية والروح الرياضية من أكبر القيم التي نعلمها للاعبين الصغار ومن المحزن أن نرى أندية أخرى لا تشاركنا القيم نفسها مثل باير ليفركوزن”.

ورد النادي الألماني على تشيك سريعًا بالتعبير عن أن ما قاله كان مزحة وأشاد بتصدي الحارس التشيكي المخضرم لانفراد من سيرجيو أغويرو في الشوط الثاني من المباراة ذاتها.

وقال النادي: “مرحبا بيتر. كنا نمزح من أجل أن نرى لاعبنا السابق في الملعب. لم نقصد الإساءة. نساند القيم التي ذكرتها ونتمنى لك ولناديك كل التوفيق”.

وأصرّ الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للنادي اللندني على أن تشيك سيظل الحارس الأول للفريق.

Petr Cech nearly scores an own goal ! pic.twitter.com/w5Z4eWfVuI

We might know a guy…

In case you all were wondering how to play out of the back… pic.twitter.com/LZkxznsGPs

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) ١٢ أغسطس ٢٠١٨