مباراة آرسنال ومانشستر سيتي.. بيتر تشيك يشتت الكرة بطريقة غريبة (فيديو)

شهدت مباراة آرسنال وضيفه مانشستر سيتي، لقطة طريفة عندما شتت الحارس التشيكي بيتر تشيك الكرة، لتجنب تلقيه هدفًا.

وضغط لاعبو مانشستر سيتي على دفاع آرسنال الذين كانوا يسيطرون على الكرة، ليضطر الإسباني هيكتور بيليرين لإعادة الكرة إلى تشيك، الذي لم يجد حرجًا في تحويلها إلى ركلة ركنية، لتجنب تلقيه هدفًا ثانيًا في الدقيقة 22.

وتقدم رحيم ستيرلينغ بالهدف الأول لمانشستر سيتي على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019.

ولم يحقق آرسنال الفوز على مانشستر سيتي في آخر 3 مباريات، إذ خسر 0/1 و0/3 و0/3.

كما أن هذه أول مباراة للمدرب الإسباني أوناي إيمري مع آرسنال، إذ تولى المسؤولية خلفًا للفرنسي آرسين فينغر الذي قاد الفريق لـ 22 عامًا متتاليًا.

Petr Cech nearly scores an own goal ! pic.twitter.com/w5Z4eWfVuI

— ArsenalUpdates (@ArsenalEdits___) ١٢ أغسطس ٢٠١٨