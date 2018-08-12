غوارديولا يحث رحيم سترلينغ على حسم موقفه مع مانشستر سيتي

حث بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبه رحيم سترلينغ على إنهاء الجدل الدائر بشأن تجديد عقده وحسم الأمر سريعًا.

وتألق سترلينغ وسجل أول أهداف فريقه في البريميرليغ هذا الموسم في انتصار سيتي بهدفين نظيفين على حساب آرسنال في ملعب الإمارات يوم الأحد.

ولا يزال الجناح الإنجليزي يمتلك عامين في عقده الحالي الذي يحصل بموجبه على 180 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وقد رفض بالفعل عرضًا محسنًا من أبطال الدوري الإنجليزي.

قالت صحيفة “صن” البريطانية إن سترلينغ يتمسك بالحصول على 300 ألف استرليني في الأسبوع ليصبح الإنجليزي الأعلى راتبًا في المسابقة.

وعاد سترلينغ (23 عامًا) إلى التدريب يوم الإثنين الماضي بعد مساعدة إنجلترا في الوصول إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم الأخيرة في روسيا.

وتألق جناح ليفربول السابق وقاد فريقه للفوز على آرسنال وعلق مدربه غوارديولا على أدائه قائلا “والدته ووالده منحاه جسدًا مميزًا. إنه صغير الحجم لذلك استعد بشكل جيد خلال أسبوع واحد”.

وأضاف المدير الفني الإسباني: “لم أتحدث مع رحيم عن عقده لأني لست مديرًا للرياضة في النادي أو حتى مديرًا. أنا مدرب ومهمتي الفوز بالمباريات لكن كلنا سعداء به ونريده أن يبقى. إنه محبوب للغاية في غرفة خلع الملابس ونحن جميعًا نعطي كل ما بوسعنا لجعله يشعر أننا نعتمد عليه”.

وكان سترلينغ قد رفض تجديد عقده قبل كأس العالم على أمل أن يتألق وينتقل إلى ناد أكبر أو يحصل على راتب أكبر لكنه ظهر بأداء متراجع في روسيا قبل استعادة تألقه مع غوارديولا.