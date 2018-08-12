احتفال يورغن كلوب يثير الجدل بعد هدف ساديو ماني في مباراة ليفربول وويستهام (فيديو)

أثار احتفال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بالهدف الثاني لفريقه في مرمى ويستهام والذي سجله السنغالي ساديو ماني بطريقة مثيرة للجدل أثارت الانتقادات.

وأحرز ماني ثنائية في فوز ليفربول 4/0 على ضيفه ويستهام في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت الكاميرا كلوب وهو يحتفل بهدف ماني عبر دفع قبضة يديه إلى أسفل وهو يهزهما، حيث انتقد أندي هنكسكليف معلق المباراة على شبكة “سكاي سبورتس” الاحتفال ووصفه بأنه إجرامي حسبما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية.

وسجل ماني أيضًا الهدف الثالث، الذي ربما كان يجب عدم احتسابه بداعي التسلل، وشارك ستوريدج بدلًا من صلاح في الدقائق الأخيرة ليحرز الهدف الرابع عندما حول كرة عرضية من ركلة ركنية في الشباك من أول لمسة له في المباراة.