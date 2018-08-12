طفل يقتحم مباراة ليفربول ووستهام لاحتضان محمد صلاح (فيديو وصور)

شهدت مباراة ليفربول مع ضيفه وستهام اقتحام طفل من مشجعي الريدز لأرضية ملعب “آنفيلد”؛ لمصافحة النجم الدولي المصري محمد صلاح، مستغلًا توقف اللقاء لحظة إجراء تبديل للفريق بدخول السويسري شيردان شاكيري بدلًا من السنغالي ساديو ماني.

وتقدم الطفل نحو محمد صلاح لاحتضانه، ليتعامل معه نجم الفريق بلطف موجّهًا له بعض الكلمات، التي فسرها البعض بأنها تأكيد للطفل بأنه سيمنحه قميصه الخاص بعد نهاية اللقاء.

وتألق صلاح في المباراة الأولى هذا الموسم لليفربول في الدوري، وأسهم بفوز فريقه برباعية، حيث افتتح التسجيل، قبل أن يضيف زميله السنغالي ساديو ماني الهدفين الثاني والثالث، واختتم البديل دانيل ستوريدج الرباعية.

ويحظى محمد صلاح بشعبية كبيرة بين جماهير ليفربول؛ بعد تألقه المبهر خلال الموسم الماضي، ونيله لقب هداف الدوري الإنجليزي، قبل الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم، كما قاد ليفربول لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.