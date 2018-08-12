هدف مباراة آرسنال ومانشستر سيتي.. رحيم ستيرلينغ يتقدم بتسديدة رائعة (فيديو)

تقدم المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ بالهدف الأول في المباراة التي تجمع مانشستر سيتي ومضيفه آرسنال على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2018/2019.

وتبادل لاعبو مانشستر سيتي الكرة قبل أن تصل إلى رحيم ستيرلينغ، الذي سدد كرة رائعة في مرمى الحارس بيتر تشيك، ليعلن تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول.

وشهدت المباراة تواجد النجم الجزائري رياض محرز في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في حين يجلس المصري محمد النني على دكة الاحتياط بآرسنال.

وهذه أول مباراة رسمية للمدرب الإسباني أوناي إيمري مع آرسنال، بعد أن تولى مسؤولية تدريب الغانرز خلفًا للفرنسي آرسين فينغر، الذي ترك آرسنال بعد 22 عامًا.

وخسر آرسنال 1/3، و0/3، و0/3 في آخر 3 مباريات أمام مانشستر سيتي، بينها الخسارة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الموسم الماضي.