أهداف مباراة ليفربول ووست هام… محمد صلاح يتقدم وساديو ماني وستوريدج يكملان الرباعية (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لناديه ليفربول، في المباراة التي تجمعه مع منافسه وست هام يونايتد، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وجاء الهدف الأول للريدز في الدقيقة 19، بعدما استغل محمد صلاح كرة من جيمس ميلنر ليضعها في الشباك.

وضاعف المهاجم السنغالي ساديو ماني النتيجة للريدز بهدف ثانٍ في الدقيقة 45+2، بمساعدة زميله أندري روبرتسون.

وعاد ماني ليضيف الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 53، وسط سيطرة كاملة للريدز

وأكمل دانيل ستوريدج رباعية الريدز بهدف في الدقيقة الـ 90 من المباراة.

وشهدت المباراة تواجد الحارس البرازيلي أليسون باكير ونابي كيتا أساسيين.