موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي والمعلق

يصطدم فريق ليفربول في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي بنظيره وست هام يونايتد، غدًا الأحد.

وتقام مباراة الأسبوع الأول من البريميرليغ بين ليفربول ووست هام يونايتد على ملعب “أنفيلد” معقل الريدز، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

وينتظر المصريون بشغف مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، في موسمه الثاني مع الريدز، بعد الموسم الخرافي الأول الذي قدمه وحصد جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في العام.

وتعتبر مباراة ليفربول أمام وست هام فأل حسن لصلاح، حيث شهد الموسم الماضي تألقًا لافتًا للاعب في مباراتي الدور الأول والثاني أمام “الهامرز”.

مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت تسجيل صلاح لهدفين في شباك وست هام في فوز فريقه (4-1).

وستشهد هذه المباراة الظهور الرسمي الأول للحارس البرازيلي أليسون بيكر مع ليفربول، بعد انضمامه من روما الإيطالي، ليصبح أغلى حارس في تاريخ كرة القدم.

ودعم فريق ليفربول صفوفه هذا الموسم بصفقات مميزة، مثل: شيردان شاكيري والحارس أليسون وكيتا، ومن المنتظر أن يكون موسمًا رائعًا للريدز، وسينافس بشكل كبير على لقب البريميرليغ.

وستذاع مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي عبر البث الحي والمباشر على شبكة قنوات “beIN SPORTS HD 2″، وتم تعيين خليل البلوشي للتعليق عليها.