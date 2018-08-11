القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام والمعلقون

يبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي لموسم 2018/2019 بمواجهة ضيفه وست هام على ملعب أنفيلد.

وتقام المباراة غدًا الأحد، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة ليفربول ووست هام على قناة beIN SPORTS HD 2، ويتولى المعلق خليل البلوشي مهمة التعليق عيها، في حين يديرها الحكم أنتوني تايلور.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة لتخفيف الضغط عن لاعبي الفريق بعد تعزيز صفوفه بصفقات مميزة.

وتعاقد ليفربول مع نابي كيتا وفابينهو والحارس البرازيلي أليسون باكير.

ولا يُعتقد أن وست هام سيكون لقمة سهلة أمام ليفربول؛ بعد أن تعاقد مع المدرب التشيلي مانويل بليغريني، والمهاجم لوكاس بيريز وآندريه يارمولنكو ولوكاس فابيانسكي.