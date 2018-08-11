أهداف مباراة توتنهام ونيوكاسل.. 2/1 للسبيرز (فيديو)

أهداف مباراة توتنهام ونيوكاسل.. 2/1 للسبيرز (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

افتتح المدافع البلجيكي يان فيرتونخين التسجيل لفريقه توتنهام الذي يحل ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف يان فيرتونخين في الدقيقة الثامنة وصنعه له سانشيز.

لكن خوسي لويس سامارتين ماتو نجح في إدراك التعادل لنيوكاسل بعد 3 دقائق فقط (الدقيقة 11)، بضربة رأس مستغلًا مرة عرضية.

وتقدم ديلي آلي مجددًا لتوتنهام بضربة رأسية في الدقيقة 18 بمساعدة سيرج أوريه.

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