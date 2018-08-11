بول بوغبا يوجّه رسالة لمشجعي مانشستر يونايتد عقب الفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (صورة)

وجّه الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد رسالة لمشجعي الفريق، عقب الفوز 2/1، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2018/2019.

وسجل بوغبا الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، في حين أضاف زميله لوك شاو الهدف الثاني في الدقيقة 83، بينما قلص جيمي فاردي النتيجة بهدف في الدقيقة 90.

وكتب بوغبا، عقب المباراة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “سأبذل قصارى جهدي دائمًا من أجل المعجبين وزملائي بغض النظر عما يحدث”.

وتأتي رسالة بوغبا بعد تقارير عن توتر علاقته بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، إضافة إلى سعي برشلونة الإسباني للتعاقد معه، إذ تردد أن النادي الكتالوني قدّم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو إضافة إلى اللاعبيْن ياري مينا وآندري غوميز.

وأُغلق سوق الانتقالات في إنجلترا ما يعني أن مانشستر يونايتد لن يعوّض بوغبا قبل يناير المقبل حال رحيل اللاعب الفرنسي عن الفريق.

وعاد بوغبا، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، علمًا أنه غادر الفريق الإنجليزي مجانًا.