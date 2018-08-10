إيمري يتمسك بالمهاجم ويلبيك ويفتح الباب لثلاثة لاعبين آخرين للرحيل

استبعد أوناي إيمري مدرب آرسنال مغادرة داني ويلبيك‭ ‬مهاجم إنجلترا للنادي هذا الشهر، لكنه قال إن المسؤولين أبلغوا كارل جنكينسون، وديفيد أوسبينا، وجويل كامبل، أنهم زائدون على الحاجة.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن احتمال انتقال ويلبيك، الذي يأتي في الترتيب خلف المهاجمين بيير-إيمريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت، إلى فالنسيا الإسباني في ظل استمرار موسم الانتقالات بمسابقات الدوري الأوروبية الكبرى الأخرى حتى 31 أغسطس/ آب.

وقال إيمري إن ويلبيك لن يشارك في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد ضد مانشستر سيتي يوم الأحد، لكنه أوضح أنه سيظل جزءًا من خططه الأساسية.

وأضاف:”لقد أغُلق باب الانتقالات (أمس الخميس) هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، واليوم اجتمعنا مع اللاعبين لإغلاق كل احتمالات ضم مزيد من اللاعبين، ولدينا فقط ثلاثة لاعبين، هم: كارل جنكينسون، وديفيد أوسبينا، وجويل كامبل، يمكنهم أن يرحلوا عن النادي”.

وأوضح المدرب الإسباني:”داني ويلبيك عاد هذا الأسبوع، وسيكون من المبكر أن يشارك أساسيًا في مباراة الأحد”.

ورحل عن الفريق عدد من اللاعبين منذ تولّي إيمري المهمة في آرسنال خلفًا للفرنسي أرسين فينجر، منهم لاعبا الوسط جاك ويلشير، وسانتي كازورلا.

وقال المدرب إن اللاعبين ينظرون للموسم الجديد بتفاؤل معبرًا عن أمله بترجمة هذا الشعور إلى أداء إيجابي أمام سيتي حامل اللقب.