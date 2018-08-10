إيفرتون الإنجليزي يضم الفرنسي كورت زوما من تشيلسي على سبيل الإعارة

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي ضم المدافع الفرنسي كورت زوما من تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد، لتدعيم الفريق الكروي.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني: “الفرنسي زوما ينتقل لإيفرتون على سبيل الإعارة من تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ليكون سادس تدعيمات الفريق للموسم الجديد”.

وانضم زوما لزملائه الجدد، مواطنه لوكا دينيي والكولومبي ييري مينا والبرازيليين ريتشارليسون وبرنارد والبرتغالي أندريه غوميش.

ونجح إيفرتون في ضم اللاعب قبل إغلاق الانتقالات الصيفية للكرة الإنجليزية، أمس الخميس، ولكن لم يتم الإعلان عن الصفقة إلا اليوم.

زوما (23 عامًا)، بدأ مسيرته الاحترافية مع سانت إيتيان الفرنسي، وانتقل لتشيلسي في 2014 ولكنه لعب موسمًا إضافيًا على سبيل الإعارة مع ناديه، قبل أن ينتقل الموسم التالي للعب مع تشيلسي.

وكان زوما قد خرج من حسابات الفريق اللندني الموسم الماضي، ولعب معارًا لستوك سيتي.