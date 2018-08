رسميًا.. ياري مينا وآندريه غوميز يغادران نادي برشلونة إلى إيفرتون (صور)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، رسميًا، انتقال مدافعه الكولومبي ياري مينا إلى إيفرتون الإنجليزي، مقابل 30.25 مليون يورو، كما استعار إيفرتون، اللاعب البرتغالي آندريه غوميز لمدة موسم واحد بعد دفع 2.25 مليون يورو بجانب راتب اللاعب.

وقال النادي الكتالوني، في بيان نشره على حسابه عبر موقعه على الإنترنت: “توصل نادينا لاتفاق مع نادي إيفرتون الإنجليزي، لانتقال اللاعب ياري مينا مقابل 30.25 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليون أخرى كمتغيرات، كما يحتفظ النادي بحق إعادة الشراء”.

وأضاف: “يود نادي برشلونة أن يعرب عن شكره علنًا لياري مينا على كل ما قدّمه مع الفريق، ويتمنى له الأفضل في المرحلة المقبلة من مستقبله”.

يشار إلى أن ياري مينا ثاني لاعب من برشلونة ينتقل إلى إيفرتون الصيف الحالي، بعد أن نجح النادي الإنجليزي في التعاقد مع لوكاس ديني.

❗ [LATEST NEWS] Agreement with @Everton for the loan of @aftgomes https://t.co/mMgvCLX6Ig

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٩ أغسطس ٢٠١٨