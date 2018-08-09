ثنائي نادي برشلونة على أعتاب الدوري الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية إلى أن ثنائي برشلونة يري مينا، وأندريه غوميز، خضعا للفحص الطبي قبل الانتقال إلى إيفرتون في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية اليوم الخميس أن مسؤولي إيفرتون يتواجدون في برشلونة حاليًا لإنهاء الصفقتين، حيث من المتوقع أن ينتقل الدولي الكولومبي “مينا” بعقد نهائي بينما ستتم إعارة غوميز.

وتعاقد ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون بالفعل مع لوكاس ديني من برشلونة هذا الصيف، وسينضم له ثنائي النادي الكتالوني.

وكان مينا (23 عامًا) موضع اهتمام مانشستر يونايتد هذا الصيف، ولكن المدير الفني جوزيه مورينيو واصل سعيه إلى التعاقد مع توبي ألدرفايريلد، وهاري ماغواير، لكن كلاهما لم يوقّع بعد.

وخضع المدافع الكولومبي مينا للفحص الطبي في برشلونة بدلًا من إنجلترا.

وكان برشلونة ينتظرعرضًا من مانشستر يونايتد لضم اللاعبين، لكن يونايتد لم يتحرك رغم محاولات النادي الكتالوني ضمهما في صفقة تبادلية تشمل بول بوغبا.