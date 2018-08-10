نادي برشلونة لم يفقد الأمل في التعاقد مع بول بوغبا

لم تفقد إدارة نادي برشلونة الإسباني الأمل في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن برشلونة سينتظر بوغبا، حتى 31 أغسطس الجاري (آخر يوم في سوق الانتقالات)، إذ أشارت إلى أن اللاعب ما زال يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة، أن مصدرًا داخل إدارة برشلونة، اعترف بأن بوغبا هو التوقيع الأكثر إثارة هذا الصيف، وأن إدارة النادي الكتالوني تحافظ على الاتصال مع وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا.

ونوهت “موندو ديبورتيفو” إلى أن برشلونة يريد إغلاق الصفقة قبل نهاية الشهر، مشيرة إلى أن بوغبا لم يخرج بكلمة واحدة تنفي رغبته في الرحيل هذه الفترة، ما يؤكد أنه يرغب في مغادرة ملعب أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة، إلى أنه رغم عدم وجود شرط جزائي في عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد، لكنه قد يرحل بطريقة فيليب كوتينيو، بالضغط على الإدارة، وتقديم طلب للرحيل.

وتردد أن برشلونة عرض 50 مليون يورو إضافة إلى ياري مينا وآندري غوميز؛ للحصول على بوغبا، الإثنين الماضي، لكن مانشستر يونايتد رفض العرض.