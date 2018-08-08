مورينيو غاضب من برشلونة بسبب بوغبا

أبدى نادي مانشستر يونايتد غضبه الشديد من برشلونة بعد تقديمه عرضًا لضم بول بوغبا قبل يومين فقط من غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يبدِ أي نادٍ آخر اهتمامًا بالدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم الأخيرة في روسيا، ما يعني بقاءه في صفوف يونايتد الموسم الحالي.

وخطط جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد للاعتماد على بوغبا، ومنحه دورًا رائعًا في النادي، لكن برشلونة عرض 44 مليون إسترليني بالإضافة إلى يري مينا، وأندريه غوميزن، في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي.

ورفض مانشستر يونايتد هذا العرض نظرًا لأنه جاء قبل يومين فقط من غلق باب الانتقالات الصيفية يوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحرص مينو رايولا على انتقال اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لكن إدارة يونايتد، وكذلك مورينيو، غاضبان مما فعله برشلونة.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن هذه المحاولة من الممكن أن تزيد من زعزعة استقرار بوغبا في النادي، خاصة أن الانتقالات ستنتهي في إنجلترا بينما ستستمر في إسبانيا.

وقال مصدر في أولد ترافورد:”بوغبا يعرف بالتأكيد مدى اهتمامنا به، وجوزيه لا يرغب بالتأكيد في خسارته، وكان على برشلونة أن يتقدم بعرضه مبكرًا لأن النادي سيتمسك به بالتأكيد بعد العرض المتأخر، وقد يقدم عرضًا جديدًا في يناير وهذا أمر مؤكد، وجوزيه غاضب جدًا حول الوضع برمته”.