سابقة جديدة في سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا وتجاوزت مصاريف الأندية 1،2 مليار يورو دون أن تحطم رقمها القياسي الذي سجل صيف 2017 بصرفها أكثر من 1،6 مليار يورو.

وتصدر حراس المرمى مشهد سوق الانتقالات في إنجلترا، إذ بحث ناديا تشيلسي وليفربول عن حراس في السوق وكانت مستعدة لكسر كل الأرقام من أجل التعاقد معهم في ظل رحيل البلجيكي تيبو كورتوا عن الفريق اللندني وحاجة فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لحارس كبير بعد أخطاء نهائي كييف التي ارتكبها الألماني لوكاس كاريوس.

وحطم الحارسان البرازيلي أليسون باكير والإسباني كيبا أريزابلاخا رقم الإيطالي جيانلويجي بوفون الذي صمد 17عامًا.

وتصدر الحارسان لائحة أغلى صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2018 في سابقة تاريخية في صفقات أندية إنجلترا.

ودفع تشيلسي الشرط الجزائي في عقد الحارس كيبا لأتلتيك بلباو البالغ 80 مليون يورو ليصبح أغلى حارس في التاريخ وأعلى صفقة في إنجلترا هذا الصيف وثاني أعلى صفقة في أوروبا بعد صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس والتي بلغت 117 مليون يورو.

وتعاقد ليفربول مع الحارس البرازيلي أليسون باكير من روما مقابل صفقة بلغت في إجمالها بالحوافز 75 مليون يورو منها 62،5 مليون يورو كمبلغ مباشر.

وحل النجم الجزائري رياض محرز في المركز الثالث في صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث انتقل من ليستر سيتي نحو مانشستر سيتي مقابل 66 مليون يورو.

وجاء في المركز الرابع لاعبان هما البرازيلي فريد الذي انتقل من شاختار دونيتسك الأوكراني نحو مانشستر يونايتد والغيني نابي كيتا الذي أكمل ليفربول إجراءات انتقاله من لايبزيغ في صفقة كان متفقًا عليها منذ صيف 2017 والاثنان كلفا الفريقين 60 مليون يورو.

وكلفت الصفقات الخمس الأبرز في إنجلترا 341 مليون يورو.