ريال مدريد يوافق على رحيل كوفاسيتش إلى تشيلسي بشرط وحيد.. تعرف عليه

سمح نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للاعب وسطه ماتيو كوفاسيتش الانتقال إلى العاصمة البريطانية لندن تمهيدًا لانتقاله إلى تشيلسي على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية يوم الأربعاء أن ريال مدريد لم يمنح النادي اللندني أحقية شراء اللاعب الكرواتي في نهاية فترة الإعارة التي تستمر موسمًا واحدًا.

ويعتقد ريال مدريد من وضع هذا البند في اتفاق الإعارة أن كوفاسيتش سيتألق في صفوفه مجددًا بعد عودته من الإعارة لذلك لم يوافق على رحيله بشكل نهائي.

على الرغم من ذلك، فإن الدولي الكرواتي وافق على الإعارة من أجل المشاركة بشكل أساسي مع النادي اللندني وأعلن أن الصفقة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق يوم الأربعاء.