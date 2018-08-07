ريال مدريد يرضخ لرغبة ماتيو كوفاسيتش.. تعرّف على التفاصيل

عاد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للتدريبات، اليوم، رفقة الفريق الثاني لريال مدريد، لينهي الجدل حول تمرده ومقاطعته التدريبات لإجبار إدارة الفريق على قبول رحيله.

وتدرب كوفاسيتش رفقة الفرنسي رافائيل فاران والبرازيليين كاسيميرو ومارسيلو مع الفريق الثاني تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سولاري، لكونهم لم يلتحقوا بجولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية أن مشكلة الكرواتي في طريقها للحل، حيث سيخرج معارًا نحو فريق تشيلسي في الساعات القادمة وهو حل يرضي كل الأطراف.

فريال مدريد سيحافظ على لاعبه ولن يضطر لبيعه، كما أن تشيلسي سيحصل على لاعب وسط جيد بينما كوفاسيتش سيملك دقائق أكثر للعب.

وقد تسهّل الصفقة أيضًا انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا نحو ريال مدريد.