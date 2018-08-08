ماذا يفضل غوارديولا.. تطوير أداء مانشستر سيتي أم حصد رقم قياسي من النقاط؟

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه يفضل تطوير أداء فريقه على حساب تحطيم الرقم القياسي الذي حققه الموسم الماضي بحصد 100 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح سيتي أول فريق يبلغ 100 نقطة في الدوري الممتاز، وأنهى الموسم الماضي متقدمًا بفارق 19 نقطة على أقرب منافسيه مانشستر يونايتد ثاني الترتيب.

ووضح غوارديولا لشبكة “سكاي سبورتس”: “يسأل الناس ‭’‬هل هناك إمكانية للتطوير على حصد 100 نقطة‭”،‬ وأنا أقول لا لأننا لسنا هنا لنفعل ذلك. ورغم ذلك فإنه بوسع اللاعبين التحسن على المستوى الفردي”.

وأضاف: “بكل تأكيد نستطيع التحسن. إذا شعرت أنه ليس بوسعنا تطوير الفريق سأجري اتصالًا مع رئيس وأقول له إني سأرحل. لكننا لا نزال نثق أن بوسعنا التحسن والظهور بشكل أفضل والسيطرة بشكل أكبر. هل سيحدث ذلك؟ لا أعرف لكننا نثق أن بوسعنا فعل ذلك”.

وسيبدأ سيتي الموسم الجديد باللعب في ضيافة آرسنال، يوم الأحد، ويعتقد المدرب الإسباني أن الفريق اللندني سيكون خطيرًا تحت قيادة مدربه الجديد أوناي إيمري.

وأضاف غوارديولا: “أعتقد أن آرسنال سيلعب بثبات أكبر في المستوى كفريق. سيكون الأمر صعبًا كما هو من المتوقع أن يكون. الأمر لطيف لأن الدوري الممتاز يصبح أكثر صعوبة في كل موسم”.

وتابع مدرب بايرن ميونخ وبرشلونة السابق: “أوناي يعمل بجدية شديدة ويعرف كل شيء عن المنافسين. حقق شيئًا استثنائيًا في كرة القدم الأوروبية بحصد لقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية وكان جيدًا مع باريس سان جيرمان. إنه مدرب من طراز رفيع وستكون المواجهة صعبة”.