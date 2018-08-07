رسميًا.. جو هارت يترك مانشستر سيتي وينتقل إلى بيرنلي

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع حارس المرمى الكروي جو هارت، قادمًا من نادي مانشستر سيتي.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، “تم التعاقد مع الحارس جو هارت لمدة موسمين، بعد الاتفاق مع مسؤولي مانشستر سيتي على التفاصيل كافة الخاصة بالتعاقد”، دون الكشف عن القيمة المالية.

وأضاف البيان “سيرتدي جو هارت القميص رقم 20 في صفوف النادي”.

وأكد هارت (31 عامًا)، “لقد كانت خبرة رائعة وتعلمت الكثير هنا، جئت لمانشستر سيتي بعمر 19 عامًا والآن عمري 31، لقد مرَّ وقت طويل وحدث العديد من الأشياء”.

ولعب هارت في صفوف مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى تورينو الإيطالي، لينضم بعدها لفريق وست هام يونايتد في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.