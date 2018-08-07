بايرن ميونخ يرفض عرضًا بـ25 مليون يورو للاستغناء عن بواتينغ

رفض نادي بايرن ميونخ الألماني عرضًا جديدًا من قبل مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع جيروم بواتينغ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، يوم الثلاثاء، رفض بايرن ميونخ عرضًا من مانشستر يونايتد قيمته 25 مليون يورو من أجل التعاقد مع بواتينغ خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي البافاري أعلنوا تمسكهم بالحصول على مبلغ 50 مليون يورو نظير التفريط في بواتينغ خلال الفترة المقبلة.

وكان البافاري قد رفض عرضًا أوليًا من مانشستر يونايتد عبارة عن الحصول على خدمات بواتينغ على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إمكانية الشراء نهائيًا في وقت لاحق.

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية سينتهي في إنجلترا، بعد غد الخميس، لذا فإن جميع الأندية تسارع من أجل تدعيم صفوفها بعناصر جديدة.