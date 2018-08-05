بايرن ميونخ يهزم مانشستر يونايتد استعدادًا للموسم الجديد (فيديو)

تغلّب بايرن ميونخ الألماني 1/0، على منافسه مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب أليانز أرينا، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2015/2019.

وخاض الفريقان المباراة بتشكيلتين غلبت عليهما العناصر الأساسية، لكن المباراة انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدف وحيد، سجله المدافع الإسباني خافيير مارتينيز في الدقيقة 59.

وهذه رابع مباراة لبايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش استعدادًا للموسم الجديد، وفاز الفريق الألماني في مباراتين على باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، في حين خسر مرتين أمام يوفنتوس، ومانشستر سيتي.

ويبدأ بايرن ميونخ موسمه الجديد بمواجهة آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الألماني الأحد المقبل، على أن يستهل مشواره في الدوري الألماني يوم 20 أغسطس بمواجهة هوفنهايم.

في حين هذه سادس مباراة لمانشستر يونايتد استعدادًا لموسم 2018/2019، وفاز مرة وحيدة، مقابل تعادلين، و3 خسائر أمام ليفربول، وبايرن ميونخ.

ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي لمواجهة ليستر سيتي يوم الجمعة المقبل.