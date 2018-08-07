بركلات الترجيح.. تشيلسي يعبر ليون في الكأس الدولية للأبطال 

تغلب فريق تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، على نظيره ليون الفرنسي بركلات الترجيح في الكأس الدولية للأبطال لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وفاز تشيلسي على ليون بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني، وفشل مهاجمو الفريقين في استغلال الفرص لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 5-4.